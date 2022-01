Blitz all’alba di Carabinieri e Guardia di Finanza: arresti e perquisizioni

Dalle 5 di mattina una maxi operazione ha interessato le città di San Salvo e Vasto. L'intervento è stato condotto dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza che hanno effettuato perquisizioni e arresti.

Oltre 150 tra finanzieri e carabinieri in forza ai rispettivi Comandi provinciali di Chieti, supportati da militari dei reparti speciali, unità cinofile antidroga, anti esplosivo e per la ricerca di valute, con l’ausilio di elicotteri multifunzione, stanno dando esecuzione a 20 ordinanze di custodia cautelare e a decine di perquisizioni nei confronti di una organizzazione criminale dedita al traffico degli stupefacenti e alle estorsioni. Contestata l’aggravante del metodo mafioso. [in aggiornamento]