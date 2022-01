Blitz a San Salvo. L’opinione del movimento politico per Giovanni Mariotti sindaco

SAN SALVO - Cari concittadini, questa mattina San Salvo è stata svegliata da una maxi-operazione delle forze dell’ordine volta a reprimere un’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti ed all’estorsione con metodo mafioso e non è la prima volta che questo accade. Il Movimento Politico per Giovanni Mariotti Sindaco esprime un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine da sempre impegnate nella salvaguardia della sicurezza della nostra città e dei nostri concittadini.

Nel riferire i fatti di questa mattina, riteniamo di stringente attualità non dismettere ma investire nelle sedi di giustizia (tribunale, procura) di un territorio, quello vastese, a forte rischio di infiltrazioni malavitose organizzate. A metà dello scorso novembre, attraverso un comunicato, abbiamo evidenziato che San Salvo soffriva di un problema sicurezza sottovalutato colpevolmente dall’attuale amministrazione.

A seguito di quel comunicato, un assessore banalizzò il problema dichiarando che stavamo creando un inutile allarmismo. All’inizio di questo nuovo anno, sempre attraverso un comunicato, abbiamo fatto notare che l’attuale maggioranza continuava a non interessarsi della sicurezza in città preferendo destinare i pochi fondi a disposizione in settori non prioritari.

Oggi il problema si è ripresentato in tutta la sua attualità e drammaticità, inutile ogni tentativo di questa maggioranza metterlo sotto il tappeto. San Salvo è una città in totale regressione: economica, demografica, culturale, sociale e politica e questo emerge da tutti gli indicatori statistici. L’inizio di questa regressione coincide con la gestione amministrativa della città da parte di questa maggioranza.

Il Movimento Politico per Giovanni Mariotti Sindaco denuncia l’inadeguatezza di un’amministrazione che non ha saputo, o voluto, avere occhi ed orecchie aperte per constatare cosa stava e cosa è diventata San Salvo: una città assuefatta al degrado civico, morale ed istituzionale. Il Movimento Politico per Giovanni Mariotti Sindaco crede che sia necessario un riscatto, una reazione orgogliosa e decisa affinché San Salvo torni ad essere una città vitale, sicura ed attraente. Questo riscatto, siamo sicuri, partirà dalle tante migliaia di sansalvesi onesti e volenterosi che hanno a cuore questa città, questo riscatto partirà con un cambio di amministrazione oggi sempre più necessario quanto urgente.

Il Movimento Politico per Giovanni Mariotti Sindaco