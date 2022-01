Termoli +23% di presenze turistiche nel 2021 e ci si ferma di più rispetto al 2019

Le presenze di turisti a Termoli nel 2021 sono aumentate del +23,2% rispetto al 2020 e la permanenza media è +5,7% rispetto al 2019. È questo ciò che emerge dai dati raccolti dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo nelle strutture ricettive della città tra alberghi, case vacanza, B&B, residence, alberghi diffusi e altro.

Gli arrivi di italiani in città nell'anno sono attestati al +18,5% e di stranieri +22,3% rispetto al 2020. Di interesse il risultato del 2021 con 166.773 presenze: nel 2019 erano state 157.791 mila. Gli arrivi totali nell'anno appena concluso sono stati il 18,6% in meno, 45.989 contro i 50.720 del 2019. "I viaggiatori che hanno scelto Termoli per le vacanze hanno soggiornato per più giorni in città nel 2021 rispetto al 2019. Il periodo di permanenza è stato più lungo rispetto al periodo pre-covid" fanno sapere dall'Aast.