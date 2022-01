Cinque borse di studio consegnate a Pollutri agli studenti meritevoli

Questa mattina a Pollutri si è svolta la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli che hanno conseguito il diploma nella scuola secondaria di I° e di II° nel corso dell'anno scolastico 2020/2021.

Oltre alle quattro borse di studio istituite dall'Amministrazione Comunale, ne è stata assegnata una quinta alla memoria del prof. Giancarlo Galassi finanziata della moglie prof.ssa Virginia Vitali, assegnata a Stefano D'Amico , le altre due previste per i diplomati della scuola secondaria di II° grado sono andate ad Alessandro Giuseppe Di Virgilio e a Sara Bracalante .

Le due borse di studio per la scuola secondaria di I° grado "Dante Alighieri" sono state attribuite a Bianca Barbaro e a Giada Colangelo .

"Ci tenevamo molto a vedere di persona questi ragazzi, è sempre un momento bello e sentito, che rappresenta la fiducia che, come amministrazione, diamo ogni anno agli studenti che ottengono ottimi risultati negli studi. Questi sono momenti in cui è bello essere il vostro sindaco e in cui posso dirvi a nome di tutta l'amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, che sono orgoglioso di voi, perché avete fatto un cammino scolastico rispettoso del prossimo, degli insegnanti e della scuola. Complimenti ragazzi! Ma permettetemi, Pollutri è orgogliosa anche di tutti i vostri compagni e dei vostri docenti , che in questi ultimi due anni hanno dato prova straordinaria di capacità e resilienza, superando la fase acuta della pandemia innovandosi nei metodi didattici e sulle modalità dell' 'andare a scuola'. Vorrei farvi un augurio, non da sindaco, ma da fratello maggiore . L'augurio è quello che la giornata di oggi non sia un vostro punto di arrivo, un vostro traguardo dopo il quale sedersi e vivere di rendita: che questo premio sia un punto di partenza , uno sprono verso la conoscenza. Sapere genera spirito critico, capacità di scelta e oggi di spirito critico, ne abbiamo bisogno più che mai. Un punto di partenza per altri traguardi, scolastici e non, ricchi di soddisfazione per voi e i vostri genitori.", così il primo cittadino Nicola Mario Di Carlo .