Filippo Palizzi di Vasto: due Open Day per conoscere l’offerta formativa

Restano ancora pochi giorni per poter partecipare agli open day organizzati dall'Istituto Tecnico Statale Economico Tecnologico Filippo Palizzi di Vasto. Nell'anno in cui lo storico istututo vastese compie cento anni di attività, saranno due le modalità per poter conoscere nello spefico le caratteristiche dei corsi di studio e le scelte professionalizzanti, una in presenza e una on-line.

Di seguito gli ultimi due appuntamenti previsti dell'istituto: domenica 23 open day in presenza; martedì 25 open day a distanza. Per conoscere maggiori informazioni è possibiel consultare il sito ufficial dell'istututo a questo link.