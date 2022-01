San Salvo. Domani chiusa la scuola primaria di via Verdi

SAN SALVO - L’attività didattica in presenza domani verrà sospesa nella scuola primaria di via Verdi a San Salvo dell’Istituto comprensivo Rodari, per la sostituzione di entrambe le caldaie utilizzate per l’acqua calda e il riscaldamento.

Con un’apposita ordinanza sindacale - rende noto l'amministrazione comunale - si è provveduto alla sospensione delle lezioni per la sola giornata di venerdì con ripresa della regolare attività scolastica in presenza lunedì 24 gennaio.