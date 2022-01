Il gusto di innovare: Dars installa un distributore Limited Edition nella ferramenta Torricella

Dars Distributori automatici di San Salvo installa un distributore automatico limited edition presso la ferramenta Torricella Ettorino e cambia il concept di pausa caffè.

La ferramenta Torricella Ettorino, attività storica nel territorio locale, da sempre attenta all’innovazione in campo tecnologico, rinnova l’area coffee break all’interno del proprio punto vendita con un distributore di ultima generazione e conferma l’accordo di fornitura con la sansalvese Dars.

L’azienda di distributori automatici ha selezionato per la ferramenta di San Salvo la macchina Lei 301 con monitor touch screen 15’’ full HD LIMITED EDITION, un distributore combinato Hot & Snack ideale per piccole e medie aziende. La vasta gamma di prodotti è la vera rivoluzione: oltre alle bevande calde, sarà possibile consumare bevande fredde, snack e primi piatti.

La soluzione pensata ad hoc per piccole e medie aziende, integrata a un ambiente di convivialità e condivisione tra colleghi, trasforma la sfuggente pausa caffè in una vera e propria esperienza di gusto. Tale innovazione coinvolge per la prima volta la ferramenta, dove le persone possono completare la pausa caffè/pranzo scegliendo tra una selezione di snack e primi piatti attraverso un’interfaccia grafica full HD.

Il gusto di innovare per Dars è la volontà di andare oltre il tradizionale prodotto, il convenzionale servizio e riconoscere al cliente un ruolo attivo.

Il cliente, infatti, può avere la possibilità di scegliere i prodotti da inserire all’interno dei distributori con la consulenza accurata di Dars: snack dolci e salati, snack proteici, frutta secca e frutta fresca, energy drink, primi piatti come insalate, tramezzini, panini e altre esperienze di gusto.