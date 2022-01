Guasto alla condotta principale: 16 comuni senz’acqua fino a domani

SCERNI - Una giornata senz’acqua, oggi, per 16 comuni della provincia di Chieti. Tecnici e operai della società del servizio idrico Sasi, che da ieri ha preannunciato il disservizio, sono al lavoro per riparare la rottura della condotta principale dell’acquedotto del Verde, in località Coste Osento a Scerni (Ch). Rubinetti a secco dalle 7 di stamani fino a domani mattina.

I centri interessati dal provvedimento sono Altino, Archi (per gli utenti del capoluogo e delle contrade Caduna, Ruscitelli, e Sant'Amico), Atessa, (utenti del capoluogo e delle contrade San Marco, Piana la Fara, Pian Querceto e Castelluccio), Casalbordino, Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta, Pollutri, San Buono, San Salvo, Scerni, Torino di Sangro, Vasto e Villalfonsina.