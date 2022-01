Centro Vaccinale di Vasto, due aperture extra pomeridiane

Per rispondere alle numerose richieste pervenute negli ultimi giorni per quanto riguarda le vaccinazioni anti Covid-19, sono state programmate due aperture extra nel pomeriggio nei giorni 20 e 27 gennaio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso il Centro Vaccinale di Vasto (ex palestra dei Salesiani), in Via Santa Caterina da Siena.

Come reso noto attraverso la pagina facebook istituzionale dell’amministrazione comunale di Vasto, l’ingresso al centro vaccinale potrà avvenire solo ed esclusivamente con un apposito coupon virtuale di prenotazione, da richiedere tramite posta elettronica all'indirizzo vaccinipalabcc@comune.vasto.ch.it

I Coupon saranno consegnati via posta elettronica, fino ad esaurimento posti previsti.sarà possibile esprimere una preferenza per il giorno 20 o per il giorno 27 gennaio. Si precisa anche che i due pomeriggi sono rivolti a tutti coloro che hanno da 12 anni in su, quindi non sarà possibile vaccinare gli under 12.

Per chi avesse difficoltà a prenotare il coupon attraverso la posta elettronica potrà farlo attraverso il numero 3336443410 con un messaggio che indichi: nome, cognome, data di nascita e giorno di preferenza.