Wen Hua Liu, studentessa del Palizzi, alle fasi finali del Campionato Nazionale delle Lingue

Sarà il 28 e 29 aprile 2022 a Urbino Wen Hua Liu, studentessa del 5° B RIM, dell'Itset Palizzi di Vasto, per partecipare alle fasi finali del Campionato Nazionale delle Lingue. Nella competizione organizzata dall'Università di Urbino, la studentessa vastese ha ottenuto la qualificazione per partecipare alle semifinali di lingua francese. Il prossimo 28 aprile, nella città marchigiana, ci saranno le semifinali in cui i migliori studenti si giocheranno l'accesso alla finale del giorno successivo. Wen Hua è l’unica studentessa abruzzese ad aver ottenuto l'accesso alle fasi finali.

"Un ottimo risultato, conferma del livello di preparazione dei nostri studenti", ha commentato la dirigente scolastica, Nicoletta Del Re.