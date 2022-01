Covid-19, a Vasto e San Salvo ancora elevato il numero di contagi giornalieri

Rimangono alti, a Vasto e a San Salvo, i numeri relativi all'incremento giornaliero di casi di Covid-19.

I bollettini diramati ieri sera dai Comuni evidenziano 109 nuovi contagi a Vasto e 71 a San Salvo, dove si registrano anche 41 persone guarite.

A Vasto gli attualmente positivi sono 1526, i casi totali dell'inizio della pandemia 4423, i guariti fino ad ora 2842 e i deceduti 55.

A San Salvo gli attualmente positivi sono 667.

Intanto prosegue la campagna vaccinale nella palestra ex salesiani, in via Santa Caterina da Siena, a Vasto. "Ogni giorno contemporaneamente alle terze dosi e ai richiami sono garantiti tra i 50 e i 60 vaccini prime dosi"