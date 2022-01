Apre a Vasto il nuovo McDonald’s con tante novità

Arriva a Vasto il nuovo McDonald’s con tante novità. Sabato 15 gennaio 2022 apre il ristorante in via Circonvallazione Histoniense - angolo Viale Paul Harris- con nuovi servizi a disposizione dei clienti.

Saranno a disposizione ben 257 posti a sedere, tra interno ed esterno, oltre alla possibilità di asporto, in tutta sicurezza, con diverse modalità. Nel nuovo ristorante ci saranno lo spazio dedicato al McCafè, dove gustare un caffè di qualità e un’offerta varia di caffetteria, bevande, brioche e prodotti da forno, e la corsia McDrive. All’esterno c’è anche un’area dedicata ai bambini.

Il nuovo McDonald’s di Vasto potrà accogliere e servire i clienti in sala, tutti i giorni dalle 7 alle 24, e nel proprio dehors dal lunedì alla domenica con orario continuato. Sarà inoltre possibile usufruire del servizio di asporto, disciplinato in modo rigoroso per garantire la sicurezza e la salute dei clienti e dei dipendenti. Gli ingressi nel ristorante sono contingentati e i prodotti vengono consegnati in modalità contactless dal personale. L’ordinazione può avvenire in autonomia ai kiosk, per i quali McDonald’s ha messo in atto procedure straordinarie di pulizia e igienizzazione, o in cassa.

Una delle novità è l’attivazione del servizio McDrive, operativo dalla domenica al giovedì dalle 7 alle 2 e il venerdì e sabato dalle 7 alle 4. La presa dell’ordine avviene nella massima sicurezza tramite interfono, mentre la consegna del pasto attraverso il finestrino della propria auto, senza contatto diretto tra personale e clienti.

“Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria – spiegano i responsabili dell’azienda -, McDonald’s ha affrontato la situazione con la massima attenzione e responsabilità, mettendo al primo posto la sicurezza e la salute dei propri 25.000 dipendenti in tutta Italia e dei suoi affezionati clienti”.

Inizia una nuova avventura per il licenziatario Angelo Salvatore che, con il suo staff, nel 2010 ha avviato la gestione del ristorante in via Bachelet – che cederà il testimone al nuovo McDonald’s sulla Circonvallazione – e che oggi intraprende questa nuova sfida. “Abbiamo realizzato a Vasto, con grande impegno e in pochi mesi, un ristorante eco-sostenibile, informatizzato e accogliente. Sarà uno dei più bei McDonald’s italiani”.

McDonald’s Vasto

Via Circonvallazione Histoniense

Ristorante e McCafè | Lunedì-domenica ore 7-24*

McDrive | Domenica-giovedì ore 7-2 – Venerdì e sabato ore 7-4



*il 15 gennaio apertura ore 10