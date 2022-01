Antonio Turdò annuncia: "Alle prossime Amministrative sansalvesi il Movimento 5 Stelle ci sarà"

Alle prossime Amministrative di San Salvo ci sarà anche il Movimento 5 Stelle. Ad annunciarlo è Antonio Turdò, esponente politico candidatosi a tutti i livelli negli ultimi 20 anni (Regionali, non solo abruzzesi, Provinciali, amministrative di numerosi Comuni).

Turdò spiega che "Il 7 gennaio 2022 alla presenza del senatore Gianluca Castaldi si è riunito un gruppo di attivisti e simpatizzanti dei Cinque Stelle che hanno deciso di voler partecipare alle prossime elezioni comunali amministrativi nella città di San Salvo con una propria lista. Si informa che prossimamente ci saranno delle iniziative per sensibilizzare e fare partecipare cittadini e simpatizzanti alla stesura di un programma e alla composizione di una propria lista".

L'unica partecipazione del Movimento 5 Stelle alle elezioni amministrative sansalvesi risale al 2012 con Marco Sabatini candidato sindaco.

Finora i candidati alla carica di sindaco sono Fabio Travaglini per la coalizione di centrosinistra e Giovanni Mariotti a capo del Movimento politico per l'unità del centrosinistra. L'amministrazione comunale uscente di centrodestra è ancora alle prese con il rebus candidature per la successione di Tiziana Magnacca.