Nuovo incontro al Cai: "Il ruolo delle aree protette per il rilancio dei territori interni"

L'importanza, per i territori, della presenza delle aree protette e di una loro corretta gestione costituirà il tema centrale della conferenza "Il ruolo delle aree protette per il rilancio dei territori interni" tenuta dal dott. Nicholas Tomeo, giurista esperto di diritto dell'ambiente e delle aree protette.

Il relatore discuterà con i presenti sul ruolo cruciale e fondamentale che, dinanzi ai cambiamenti climatici, rivestono le aree protette non solo al fine della tutela ambientale dei territori, ma anche per lo sviluppo di politiche economiche e sociali che, se costruite sulla salvaguardia ecologica paesaggistica e della biodiversità, riescono a garantire una governance partecipata, democratica e coevolutiva.

L’appuntamento è per sabato 15 gennaio alle ore 18.00 presso la sala conferenze della sede CAI di Vasto in Via delle Cisterne 4.

Obbligo di green - pass, posti limitati e prenotazione obbligatoria tramite mail a vasto@cai.it oppure whatsapp al numero 351 5539370