Nuova illuminazione a San Salvo, iniziati oggi i lavori

Sono iniziati a San Salvo i lavori per l'installazione della nuova illuminazione. Le strade interessate dall'interveno sono corso Garibaldi, strada Fontana, traversa via San Giuseppe, via Alessandro Volta, via Dante Alighieri, via della Mirandola, via Firenze, via Giacomo Leopardi, via Boccaccio, via Giuseppe De Vito, 2 vico via Venezia, 2 vico via Firenze, 3 vico via della Mirandola, via Marconi, via Piave, via Tasso e via Alfieri.

"Con questo intervento verrà rinnovato l’intero sistema d’illuminazione della nostra città – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – avendo come prima caratteristica il risparmio energetico con l’attivazione di punti luci a led. Verranno installati nuovi pali in sostituzione di quelli ammalorati, verrà sostituita la linea elettrica con la posa di nuovi quadri elettrici con tutti i costi dei consumi a carico della ditta che gestisce il servizio".

L’assessore Giancarlo Lippis aggiunge che "i nuovi pali emetteranno luce bianca e sarà attivato il sistema di smart city come modello futuro di gestione dei servizi pubblici con i punti luci che saranno mappati avendo ognuno un codice che aiuterà a identificarlo, passaggi pedonali intelligenti, parcheggi video sorvegliati, la sorveglianza di tutto il lungomare per una maggiore sicurezza alle persone".