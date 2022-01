L’ultimo saluto a Onorina e Angelo: "Ci avete trasmesso amore e affetto in ogni gesto"

L'ultimo saluto a Onorina Colameo e Angelo Bruno si è tenuto questo pomeriggio nella chiesa di San Nicola vescovo a San Salvo. La coppia (91 anni lui, 87 lei) è morta nell'incendio sviluppatosi all'interno dell'abitazione nel centro storico nella notte tra il 6 e 7 gennaio a causa di un corto circuito: come confermato dall'autopsia si è trattato di un'asfissia acuta provocata dal fumo respirato.

A celebrare i funerali è stato don Beniamino Di Renzo. Durante il rito religioso i nipoti hanno letto un pensiero dedicato alla coppia di zii benvoluta da tutti e conosciutissima: "Carissimi zii Onorina e Angelo, questo è il giorno più triste di tutti perché oggi vi salutiamo per l'ultima volta, non avremo più il piacere di vedervi in questa vita, di apprezzare la Vostra compagnia. Sarà una vita più vuota senza due persone come voi, uniche e speciali. Zia Onorina con la tua ironia e allegria e zio Angelo con la tua discrezione e riservatezza. Per noi eravate un esempio, un punto di riferimento e una forza per vivere al meglio ogni giorno. Ci avete trasmesso amore e affetto, sempre, in ogni gesto e in ogni momento. Ci mancherete tanto e noi Vi porteremo nel cuore per sempre. Con affetto i vostri nipoti".