Tribunale da sanificare, saranno rinviate le udienze di lunedì 10 gennaio

"Lunedì 10 gennaio tutte le udienze previste presso il Tribunale di Vasto saranno rinviate d'ufficio, a data che sarà comunicata direttamente dalle cancellerie, poiché è necessario provvedere alla sanificazione del nostro palazzo di giustizia". A darne notizia è Vittorio Melone, presidente dell'ordine degli Avvocati di Vasto.

Nella stessa giornata, all'ingresso del palazzo di Giustizia di via Bachelet "sarà predisposto un presidio al quale potranno rivolgersi esclusivamente coloro che hanno adempimenti in scadenza da effettuare".

In base al nuovo decreto legge entrato in vigore in settimana "l’obbligo di possesso del green pass per l’accesso agli uffici giudiziari è stato esteso oltre che ai magistrati togati ed onorari, anche ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, mentre la disposizione non si applica ai “testimoni e alle parti del processo, con la precisazione che “L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde Covid-19 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento".

Quella di lunedì non sarà l'unica giornata di stop alle udienze. Infatti l'avvocato Melone annuncia che "il COA di Vasto, unitamente agli altri COA abruzzesi interessati dalla soppressione del relativo tribunale, ha proclamato l'astensione dall'attività giudiziaria per i giorni 19, 20 e 21 gennaio con indizione dell'Assemblea Straordinaria degli iscritti - da tenersi su piattaforma telematica in ragione della emergenza pandemica - per il giorno 19 gennaio alle ore 10:00 giusta delibera del 7 gennaio 2022 che sarà pubblicata nei prossimi giorni unitamente a quelle degli altri COA".

La decisione è scaturita poichè "la situazione che si sta verificando, e che si prospetta per il futuro, è intollerabile e non conciliabile con alcun principio di corretta amministrazione, non risponde alla domanda di giustizia del cittadino. In particolare, l’assenza di comunicazione ed interlocuzione rende estremamente incerta la futura efficienza e funzionalità di ben 6 Tribunali su 8 del Distretto di Corte di Appello d’Abruzzo, ed in particolare in territori che da tempo risultano anche teatro di un preoccupante incremento di fenomeni criminosi. Basti a tale proposito ricordare che negli ultimi cinque anni circa, presso il Tribunale di Vasto, sono stati celebrati ben 4 importanti processi coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, con il coinvolgimento di oltre 100 imputati".