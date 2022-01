Si è spento Piero Tognoni, Vasto Marina perde un punto di riferimento

Si è spento questa mattina Pier Giovanni Tognoni, 80 anni. Con lui se ne va un importante punto di riferimento per la comunità di Vasto Marina. Nell'edicola di piazza Rodi, con giornali e riviste, il signor Piero, come lo chiamavano tutti, non mancava mai di regalare un sorriso e una parola buona. Nell'apprendere della sua scomparsa, sono i tanti a ricordarne i modi gentili e sempre cordiali.

"Oggi con grande dispiacere e dolore salutiamo Piero Tognoni, presenza costante delle nostre giornate/mattine a Vasto Marina - lo ricorda Piergiorgio Molino, presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina-. Un uomo discreto e dignitoso. Grande lavoratore, non ha mai mancato di prestare un aiuto alla famiglia, come non ha mai mancato di dispensare un sorriso e una parola gentile ad ognuno di noi. Conserviamo il ricordo di un uomo onesto e integro, una persona come ce ne sono poche".

Lunedì 10 gennaio, nella chiesa di Stella Maris, proprio di fronte all'edicola della sua famiglia, saranno celebrati i funerali alle ore 15.

Sentite condoglianze ai figli Pierpaolo e Alessandra e a tutti familiari dalla nostra redazione.