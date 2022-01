Le motivazioni di una scelta: il racconto di Stefano e mamma Antonella

"In questi giorni sono molti i dubbi che attanagliano i tanti genitori che si trovano di fronte alla scelta di vaccinare i loro figli". Inizia così il racconto di Miranda Sconosciuto, insegnante e volontaria al centro vaccinale di via Santa Caterina da Siena a Vasto.

"Emozionano le prime foto di bambini che in fila si apprestano a vaccinarsi accompagnati da mamme e papà premurosi ed amorevoli. Vaccinare i propri bambini è un gesto d'amore verso i piccoli e verso la nostra nazione".

Tra i tanti bambini che ieri si sono recati nel centro vaccinale, la maestra Sconosciuto ha incontrato un suo ex alunno, di 7 anni, e ha chiesto alla mamma di raccontare questa sua scelta.

Mamma Antonella afferma: "Nel momento del vaccino mi sono chiesta se ero una brava mamma. Ma subito dopo mi sono sentita bene per aver tutelato mio figlio Stefano e rispettato il resto della comunità".

"E, come Stefano e mamma Antonella, pian piano tanti altri bambini nel loro piccolo e con il loro encomiabile esempio stanno aiutato la nostra comunità a far capire che bisogna vaccinarsi e non bisogna aver paura ma fiducia nella scienza.

Bravo Stefano! Anche per lui, come per tutti gli altri bambini che sono stati vaccinati, è arrivato il diploma consegnato dai volontari che, anche in questi giorni, stanno accompagnando la campagna vaccinale".