Ill Papa torna con un nuovo singolo: ecco "Non mi basta"

Si intitola Non mi basta il nuovo singolo de Ill Papa, che torna a pubblicare un brano a distanza di un anno dall’album d’esordio “Habemus Papam” (Richville/Sony). In questo periodo di pausa discografica, il rapper vastese Nicola Di Lello ha "intrapreso un percorso di crescita artistica che l’ha portato a sperimentare altre sonorità, arrivando al suo nuovo progetto artistico che lo vede posare come prima pietra il singolo Non mi basta".

Parlando del suo nuovo singolo, l'artista vastese spiega che "rappresenta la mia rinascita artistica, frutto di un lungo percorso di sperimentazioni musicali verso un importante cambiamento artistico. Non mi basta è un brano che fa evincere l’insoddisfazione dei vent’anni, tra le notti desolate della provincia, e il rapporto dannato con l’altro sesso".

Il brano vede il sodalizio artistico tra Ill Papa e il suo produttore artistico Garone, con il quale "ha affrontato una ricerca sonora, miscelando l’human feelings del rock al digital della trap, concretizzando la sua nuova identità musicale".

A breve ci sarà anche il videoclip di Non mi basta, che sarà pubblicato sul canale ufficiale de Ill Papa.