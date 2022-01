"Code al centro vaccinale e difficoltà a prenotare online"

Tra file e prenotazioni, la pazienza degli utenti messa a dura prova in questi primi giorni del 2022, in cui si registrano lunghe code all'ingresso del centro vaccinale di Vasto, allestito nella palestra di via Santa Caterina da Siena.

Dopo i problemi riscontrati nella prenotazione dei vaccini per i bambini [LEGGI], altri ne vengono segnalati in queste ore, a comiciare dalla "fila immensa che si crea davanti ai cancelli e senza distanziamento", racconta F.D., lettore di Zonalocale.

"Premesso che volevo prenotare la terza dose sul sito dedicato", racconta un altro lettore, C.A, "non ci sono possibilità di prenotazione a prescindere, tantomeno il numero verde dedicato della Regione che, se si è fortunati, squilla anche per mezz'ora e non risponde nessuno, se invece lo si è un po' meno cade la linea poco dopo il primo squillo. Detto questo l'unico modo di prenotazione è tramite farmacie che hanno disponibilità non prima di metà febbraio".

Per la terza dose, non si può andare nei centri vaccinali senza la prenotazione.