Nel Vastese è nato il primo circolo per Renzi presidente. L’atto costitutivo è stato siglato nel tardo pomeriggio di ieri a Vasto. In piazza Rossetti non sono passati inosservati Domenico Molino (che da un anno partecipa a tutte le convention dei rottamatori), consigliere comunale del Pd, e il primo manipolo di attivisti: “Il nucleo fondativo è costituito da una ventina di persone”, spiega Luigi Celenza, coordinatore del circolo sorto in città per sostenere la candidatura del sindaco di Firenze Matteo Renzi, alle primarie con cui il centrosinistra sceglierà il candidato premier per le elezioni 2013.

“Oggi è un giorno importante”, dice sorridente Molino all’uscita dalla riunione. Vice coordinatrice del circolo dei renziani è Annamargareth Ciccotosto, tesoriere Ezio Di Santo.