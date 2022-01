La lunga scia del vandalismo: panchine divelte, pali della luce rotti e tubi tranciati in via Pietra

Panchine divelte, pali della luce rotti. La furia devastatrice dei vandali non ha risparmiato neanche l'area verde di via Pietra, nella zona nord di Vasto.

Un lettore di Zonalocale, Anselmo Martino, ci ha inviato le foto che pubblichiamo.

"Abito - racconta - di fronte alla villetta in via Pietra/via circonvallazione Istoniense. I vandali nel corso di questi anni l'hanno distrutta... prima distruggendo qualche gioco, successivamente prendendosela con i tubi dell'irrigazione e i pali della luce, tutti rotti. Ultimamente hanno divelto le panchine dal cemento! A ciò si aggiunge la maleducazione di proprietari di cani: li portano a fare i loro bisogni in un luogo dove giocano bambini. Non di rado infatti troviamo dei ricordini o delle puzze di pipì indecenti".

Di qui le richieste rivolte all'amministrazione comunale: riparare panchine, pubblica illuminazione e impianto di irrigazione, ma anche "la chiusura nelle ore notturne (esistono dei cancelli perimetrali) e la installazione di videocamere per trovare questi giovani delinquenti".