Al PalaBcc sabato 8 e domenica 9 gennaio screening gratuito per tutta la popolazione del Vastese

"Dalla Asl abbiamo ricevuto una nota che ci invitata ad attivare lo screening di massa perché l'indice di contagiosià è alto", spiega il sindaco di Vasto, Francesco Menna.

Per questo si farà lo screening gratuito per tutta la popolazione del Vastese sabato 8 e domenica 9 gennaio al PalaBcc di Vasto. Riunito stamattina il Coc, centro operativo comunale, che "ha verificato lo stato si preparazione dello screening in programma nel fine settimana", si legge in una nota del municipio.

"Nella veste di Comune capofila del territorio, assicureremo lo screening anche ai residenti dei comuni del Vastese e, in particolare, a tutta la popolazione scolastica", annuncia Menna, che questa mattina ha partecipato, anche nella veste di presidente della Provincia di Chieti, alla riunione del comitato ristretto dei sindaci della Asl, cui hanno preso parte, tra gli altri, il presidente del comitato, Diego Ferrara, sindaco di Chieti, e per la Asl il direttore generale, Thomas Schael, e il direttore sanitario, Angelo Muraglia.

"Proseguono, intanto - si legge nella nota del Comune - gli incontri promossi dall’assessore alla Salute, Nicola Della Gatta, con realtà associative e mondo del volontariato al fine di garantire la massima partecipazione “di questo fondamentale apporto umano, senza il quale né lo screening né la campagna vaccinale potrebbero realizzarsi.

"Il direttore della Asl, Thomas Schael, ha provveduto ad acquistare 50mila tamponi antigenici per poter garantire la disponibilità dei test per tutti i Comuni e che gli stessi, qualora interessati, potranno aderire allo screening entro le ore 12 di domani 7 gennaio inviando la richiesta alla Direzione generale della Asl. Qualora alcuni Comuni non dovessero riuscire ad organizzare lo screening potranno comunque aderire allo screening presso altri comuni per la sola popolazione scolastica". Il prefetto di Chieti, Armando Forgione, convocherà il tavolo Salus et Spes per fare il punto della situazione sui contagi da Covid 19 nei Comuni della Provincia di Chieti e le eventuali misure da adottare. "Per quanto riguarda lo screening sulla popolazione scolastica – continua Menna - preciso che il tampone antigenico rapido verrà effettuato a tutti gli scolari e gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado facendo dunque riferimento alla frequenza scolastica in atto dei bambini e dei ragazzi oltre ovviamente ai docenti e al personale scolastico. Auspico ampia partecipazione da parte di tutti. È dovere di ciascuno di noi contribuire a contrastare la diffusione del virus ed interrompere la catena del contagio”, conclude Menna, che raccomanda comunque il rispetto delle basilari regole di comportamento come l'uso della mascherina anche all'aperto, il mantenimento della distanza interpersonali, il lavaggio frequente delle mani e l'uso del gel igienizzante.

Per partecipare allo screening sarà necessario presentare la carta d’identità, la tessera sanitaria ed il modulo compilato scaricabile dal sito del Comune di Vasto a questo link: https://www.comune.vasto.ch.it/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1473. Gli orari previsti per lo screening di sabato e domenica sono dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.