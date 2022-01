"A scuola dalla Befana": una storia per bambini letta da ’Chiara nei libri’

Nel giorno dell'Epifania vogliamo fare un dono a tutti i bambini. Dopo la storia di Natale dello scorso anno [GUARDA] torniamo ad incontrare Chiara nei libri, la lettrice itinerante, che ha scelto un bel libro illustrato a tema con la festa di oggi. Nel periodo natalizio Chiara nei libri è stata protagonista di una serie di interessanti e divertenti letture animate nei quartieri della città di Vasto. Anche in occasione del giorno dedicato alla Befana avrebbe incontrato tanti bambini ma, in via prudenziale, si è deciso di rimandare l'incontro a tempi più sereni.

Ed è per questo che oggi, insieme a Zonalocale, la storia letta da Chiara può arrivare a tanti bambini. Il libro scelto è "A scuola dalla Befana", di Nicoletta Asnicar, con le illustrazioni di Leandra La Rosa, edito da Mondadori.

Buona visione e... buona festa dell'Epifania!

