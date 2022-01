Monteodorisio, Catia Di Fabio positiva al Covid: "L’amministrazione continua ad operare"

È in isolamento dopo aver contratto il Coronavirus il sindaco di Monteodorisio Catia Di Fabio. A darne notizia è stata lei stessa con un messaggio rivolto ai suoi concittadini.

"A seguito dell’emergere di alcuni sintomi mi sono sottoposta a un tampone molecolare, che ha confermato la mia positività al Covid 19 - spiega Catia Di Fabio -. Sto bene, come tutti i componenti della mia famiglia e della amministrazione comunale, tra cui ci sono alcuni positivi. L’amministrazione opera normalmente, grazie alla possibilità di riunirci in videoconferenza, e io personalmente sono in costante contatto con gli amministratori, i dipendenti comunali e con il COC che verrà costantemente riunito per seguire l’evolversi dell’emergenza".

In questi giorno in paese è in corso di organizzazione la campagna di screening dell'8 gennaio e si prosegue con le vaccinazioni. "L’occasione mi è gradita per ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini e che mi hanno augurato pronta guarigione e per ricordare a tutti i cittadini di Monteodorisio la enorme importanza di vaccinarsi, e di rispettare tutte le norme sul distanziamento e sull’igiene delle mani, così come l’uso delle mascherine - sottolinea il sindaco -. Continueremo a monitorare la situazione, coordinandoci con le altre autorità e con la ASL, e non esiteremo a intervenire con gli strumenti che la legge ci affida, qualora la situazione dovesse peggiorare".