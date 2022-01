Già imbrattato il nuovo parco giochi. "Serve la videosorveglianza per scoprire i vandali"

È trascorso poco più di un mese dal taglio del nastro [LEGGI]. E già i vandali sono tornati a colpire nell'area giochi della villetta comunale di via Ciccarone.

Queste foto sono state scattate da un nostro lettore, Giacomo Delle Donne. Testimoniano che le strutture da poco installate sono state imbrattate da mani ignote. Persone che si divertono a deturpare il patrimonio pubblico. Ogni anno il Comune spende centinaia di migliaia di euro per riparare i danni causati dai teppisti in tutti i quartieri della città.

"Nella mattinata del 31 dicembre - racconta Delle Donne - ho approfittato della giornata tutto sommato soleggiata per portare la mia bimba alla villetta. Davanti ai miei occhi, però, ho trovato uno spettacolo indecente: i giochi che, con tanta attesa e sacrificio, sono stati rinnovati, li ho trovati tutti imbrattati con frasi indicibili e disegni osceni. Noi genitori non possiamo sopportare più queste cose. A questo punto, chiedo che, entro il più breve tempo possibile, chi di competenza si adoperi per l'installazione della videosorveglianza, perché chi si permette di compiere tali atti deve assumersi le proprie responsabilità. Spero in una risposta celere da parte dell'ufficio competente".