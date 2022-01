Ospedale, l’ascensore è ancora rotto

Il problema non è stato risolto. L'ascensore del secondo padiglione dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto è guasto. Un problema per gli operatori sanitari, se si pensa che quell'impianto, quando era funzionante, veniva usato spesso per raggiungere i locali che ospitano le apparecchiature diagnostiche.

Si tratta dell'ascensore che si trova al termine del corridoio a sinistra dell'ingresso dell'ospedale. Gia nei mesi scorsi alcuni utenti avevano segnalato il guasto: era il 14 settembre [LEGGI].

Ad oggi, il disagio rimane.