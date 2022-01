Covid-19, a Vasto ancora contagi a tre cifre: 170 casi diagnosticati oggi, a San Salvo 82

Altri 170 casi di Covid-19 a Vasto. Per la terza volta consecutiva, si superano in città i 100 casi giornalieri. Il dato di oggi è contenuto nel bollettino diramato dal Comune in base ai dati forniti dal Dipartimento di prevenzione della Asl provinciale. Continua l'ondata di contagi successivi al Capodanno.

Sono 834, in totale, i vastesi attualmente positivi al Sars-CoV-2, "nel conteggio totale sono compresi i nuovi positivi di oggi", si legge nel breve resoconto del municipio, "e altri 171 casi positvii dei giorni scorsi comunicati successivamente".

Dall'inizio inizio della pandemia, i guariti sono stati 2161, i deceduti 55.

A San Salvo 86 nuovi contagiati, ora i positivi sono 336.