Con l’Ensemble Stella Nova alla scoperta delle musiche medievali del Natale

Si intitola In Mundo Nascitur il nuovo disco dell'Ensemble Stella Nova. Due anni di lavoro, dovendo fare i conti con i rallentamenti dovuti alla pandemia, hanno portato l'ensemble, formato da Paola Stivaletta, Peppino Forte, Luigi Di Tullio, Martina Di Bussolo e Giuseppe Zinni, a registrare undici tracce che affondano le radici nella tradizione medievale del Natale. "In una società per la quale il tempo della vita comune era scandito dal passare dei giorni, dove il sole e la luna erano le uniche testimonianze visive dello scorrere del tempo, annesso, chiaramente, al ruotare ciclico delle stagioni, il Natale si presentava come fondamentale punto di riferimento", si legge nel libretto che accompagna il cd.

L'ensemble, dopo aver pubblicato il disco, sta preparando anche l'esecuzione dal vivo dei brani. Un primo appuntamento è in calendario per l'8 gennaio a Vasto. Poi, altri concerti sono in programma in diverse località abruzzesi e non. Siamo andati ad incontrar i musicisti durante le loro prove, nella chiesa di San Francesco di Paola, per presentare questo nuovo lavoro discografico. L'incontro è stata l'occasione per conoscere meglio la loro musica e gli strumenti antichi utilizzati.

Ensemble Stella Nova - In Mundo Nascitur

Paola Stivaletta (viella, flauti diritti, symphonia, voce)

Peppino Forte (liuto, chitarrino medievale, symphonia, cornamuto, voce)

Luigi Di Tullio (salterio, percussioni, voce)

Martina Di Bussolo (canto, salterio ad arco, arpa, campane)

Giuseppe Zinni (organo portativo, percussioni, voce)

Il disco è stato registrato e mixato al Microstudio di Vasto Marina da Peppino Forte.