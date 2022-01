Chi lo dice che un paio di occhiali progressivi costa troppo?

Sono trascorsi pochi mesi dall'apertura di Ottica Fonzo, nella centralissima via Roma a San Salvo e Leonardo, 29 anni, titolare dell’attività e ottico abilitato con diversi anni di esperienza alle spalle, è già a lavoro per affrontare nuove sfide. La più importante è quella di garantire ai suoi nuovi clienti lenti progressive di ultima generazione, con tempi di adattamento ridotti e performance visive notevoli, ad un prezzo accessibile: soli 139 euro.

Infatti, dal 4 al 31 gennaio 2022, nel punto vendita di San Salvo, accanto al bar La Casina delle Rose, sarà possibile fare un controllo della vista gratuito su prenotazione ed acquistare una coppia di lenti progressive con antiriflesso di nuova tecnologia al costo di 139 euro, e acquistare montature da vista griffate scontate fino al 50%. Su tutti gli occhiali da sole, invece, sarà applicato uno sconto del 30%.

In negozio inoltre troverete lenti a contatto, prodotti per la loro manutenzione e accessori vari. E, ad accogliervi, ci sarà sempre il sorriso di Leonardo, ottico che ha a cuore la missione di farvi vedere e conquistare la vostra fiducia!

Ottica Fonzo ha anche riservato una promozione speciale: tutti coloro che condivideranno questo articolo sulle proprie bacheche social, taggando le pagine del negozio, @Otticafonzo, riceveranno un 5% di sconto aggiuntivo sull'intera gamma di occhiali da sole

Seguite le pagine Instagram e Facebook, oppure visitate il sito www.otticafonzo.com per scoprire i marchi presenti in negozio.



Per Prenotare un controllo della vista chiamare al 0873/382515, oppure scrivere un messaggio whatsapp al 3207949037.

Ottica Fonzo, Switch your Optic!!

