Casalbordino: si torna a scuola il 17 gennaio, potenziata la campagna vaccinale

A Casalbordino si tornerà a scuola lunedì 17 gennaio. Questa mattina il sindaco Filippo Marinucci ha firmato l'ordinanza n.1/2022, con cui dispone "la sospensione delle attività didattiche nel periodo 10/01/2022-15/01/2022, con regolare ripresa delle medesime il 17 gennaio 2022, al fine di consentire l’attuazione di una campagna vaccinale straordinaria in favore della popolazione scolastica".

Ci sarà quindi una settimana di stop alle lezioni in più rispetto all'ordinanza del presidente della Regione Marco Marsilio. In paese, ad oggi, sono 94 i positivi al Coronavirus.

Con la chiusura delle scuole sarà potenziata la campagna vaccinale. "Considerati il contesto pandemico e l' aumento dei contagi, nonché l'operatività del centro vaccinale comunale, è in corso di organizzazione la somministrazione vaccinale per la popolazione scolastica da 5 a 12 anni a partire dal giorno 8 gennaio", spiegano dall'amministrazione.

"Saranno somministrati 35 vaccini al giorno e nei giorni stabiliti. Saranno contatti telefonicamente i genitori dei bambini dai 5 anni in su in ordine alfabetico fino al raggiungimento di adesioni del numero giornaliero previsto. Questa modalità sarà ripetuta negli altri giorni che saranno stabiliti per la somministrazione".