Impennata di contagi dopo Capodanno: a Vasto 196 casi diagnosticati coi tamponi rapidi

A Vasto 196 nuovi casi di Covid-19 accertati con i test antigenici rapidi e quattro guariti. Mai così alto, dall'inizio della pandemia, l'incremento giornaliero dei contagi. Da marzo del 2020 a oggi, i casi di Sars-CoV-2 sono stati 2599 (384 gli attualmente positivi), i guariti 2160 e i deceduti 55. "Nel conteggio totale - precisa una nota dello staff del sindaco, Francesco Menna - sono inclusi anche i 20 casi positivi e i 10 riammessi in comunità nel report di ieri".

San Salvo, Poste chiuse - Ufficio postale chiuso domani, 3 gennaio, a San Salvo "per consentire la sanificazione dei locali a causa di alcune positività al Covid-19", si legge in una nota del municipio. "Gli sportelli dovrebbero riaprire regolarmente nel pomeriggio". In città gli attualmente positivi sono 132. Oggi 12 nuovi casi e un guarito.

Scerni, impennata di contagi - A Scerni il numero degli attualmente positivi è salito dai 33 del 31 dicembre ai 60 di oggi, mentre le persone in quarantena sono 9. Tramite la pagina Facebook ufficiale Comune di Scerni, l'amministrazione comunale "invita la cittadinanza a continuare ad adottare comportamenti prudenti e a rispettare tutte le regole di prevenziona dal contagio".