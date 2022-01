"Ci mancherà il suo amore per i valori umani e intellettuali"

Il professor Luigi Medea "si è distinto per anni in questa nostra comunità per serietà, cultura, professionalità". Così Gabriella Izzi Benedetti, presidente della Società vastese di storia patria Luigi Marchesani, ricorda il docente e giornalista scomparso ieri [LEGGI].

"Il suo amore per i valori umani e intellettuali, e la volontà di diffonderli, sia come docente, la cui validità didattica è stata una risorsa di cui tanti giovani hanno beneficiato, sia come operatore culturale, hanno fatto di lui un personaggio centrale della intellettualità vastese. Ha creato molti anni fa il Premio letterario Histonium che è venuto sempre più a radicarsi nel territorio e oltre, con particolari settori di riflessione morale, sociale, ambientale, stimolando e coinvolgendo poeti, scrittori, saggisti di ogni parte d’Italia, dando l’opportunità di esprimere il proprio sentire, una possibilità che per alcuni si è trasformata in una vera scoperta di sé e delle proprie capacità. Ha istituito un premio a latere di quello centrale con il quale ha premiato personaggi di spicco, ma sempre inseriti dentro uno schema di interessi umani, intellettuali, morali. Siamo vicini a sua moglie Angela e ne comprendiamo il dolore, poiché se lascia un grande vuoto in noi, possiamo immaginare quale vuoto lasci in lei. Ma a lei dico (e lo dico a ragion veduta) che adesso avrà sempre un angelo vicino, il loro era vero amore e non verrà mai meno. Ti siamo vicini, Angela, il ricordo di Luigi è di quelli che non si cancellano, Gabriella".