Nella notte di San Silvestro gli auguri dei vigili del fuoco del distaccamento di Vasto

Arrivano dalla caserma dei vigili del fuoco di Vasto degli auguri speciali per il nuovo anno. È il turno C del distaccamento di Vasto a prestare servizio nella notte di San Silvestro, garantendo il presidio di assistenza al territorio operativo tutti i giorni dell'anno. I vigili del fuoco, come tutte le forze dell'ordine, gli operatori della sanità e di tanti altri servizi fondamentali, sono presenti per assicurare sicurezza e servizi ai cittadini del territorio.

Negli ultimi dodici mesi sono stati oltre 1200 gli interventi, di diverse tipologie, effettuati dagli uomini in servizio a Vasto, suddivisi in quattro squadre. E, nella notte di San Silvestro, il livello di attenzione è massimo, con uomini e mezzi pronti ad intervenire in caso di ogni necessità da parte dei cittadini.

E, nell'iniziare il turno che sarà caratterizzato dal passaggio al 2022, i vigili del fuoco hanno voluto inviare un messaggio di auguri a tutti i cittadini del Vastese, con l'auspicio di vivere un nuovo anno di serenità.