Manutenzione e fondali, la Regione finanzia lavori nei porti di Vasto e Giulianova

Un finanziamento per la manutenzione e scavo dei fondali dei porti di Vasto e Giulianova: 384mila 555 euro e 71 centesimi da dividere per due, 192mila 277 euro e 855 centesimi per ognuno dei due bacini portuali. Lo stanziamento è stato deliberato ieri dalla Giunta regionale ed è suddiviso su due annualità, 2021 e 2022, "per le opere di ordinaria manutenzione dei porti e degli approdi, escavazione dei fondali, attività realizzative e di studi attinenti la difesa della costa", si legge in una nota della Regione Abruzzo. "Le amministrazioni comunali avranno cura di trasmettere al Servizio opere marittime della Regione Abruzzo un rendiconto analitico degli interventi dinanziati con le somme complessivamente erogate".

"Continua - commenta il sottosegretario alla presidenza, Umberto D'Annuntiis - l'impegno della Giunta Marsilio nell'obiettivo di investire nelle infrastrutture portuali, di rilevanza fondamentale per l'intera economia regionale, contribuendo così al miglioramento della funzionalità degli scali abruzzesi, importanti altresì per l'attività turistica della costa".