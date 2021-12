L’Istonia riaperta completamente: consolidato il costone franato

La strada Vasto città-Vasto Marina torna totalmente transitabile. Riapre oggi il tratto di strada provinciale 212 Istonia che era chiuso dal 23 dicembre, quando la pioggia torrenziale di quei giorni aveva causato uno smottamento.

I lavori, eseguiti dall'impresa Edilflorio, sono costati 120mila euro, in parte erogati dalla Regione Abruzzo attraverso il Genio civile. Menna rivolge un ringraziamento anche alla Protezione civile.

Il costone è stato ripulito non solo dalla vegetazione, ma anche dai rifiuti che erano stati disseminati per anni tra l'erba incolta. L'impresa ha installato "reti di acciaio inox e tiranti ancorati all'interno del costone che permettono alla vegetazione di ricrescere", spiega Alessandro d'Elisa, assessore comunale ai Servizi manutentivi. "Altri piccoli interventi proseguiranno nei prossimi giorni", annuncia. "Interventi che, è necessario sottolineare, non interferiranno con il teansito veicolare".