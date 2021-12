A Vasto stop ai botti di Capodanno. Menna e Cianci: "Tuteliamo gli animali e il patrimonio pubblico"

Per tutelare gli animali domestici, a Vasto vietati i botti di Capodanno.

Lo stop a "fuochi d'artificio, petardi e assimilati" arriva da un'ordinanza del sindaco, Francesco Menna. La motivazione: "Spesso si verificano episodi che provocano pregiudizio psicofisico agli animali in quanto ingenerano una reazione di spavento negli stessi a causa del frastuono dei botti esponendoli al rischio di fuga con perdita dell'orientamento. A ciò si aggiungono gli episodi di danneggiamento pubblico e privato", si legge in una nota del municipio.

"Per questo abbiamo ritenuto di vietare l'utilizzo di tali materiali dal 31 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022", spiegano il sindaco Menna e l'assessora alle Politiche per gli Animali, Paola Cianci, "per sensibilizzare la cittadinanza ad evitare comportamenti che possano essere fonte di inquinamento ambientale, di pericolo per la sicurezza stradale e causa di morte per gli animali per incidenti o infarto che ogni anno in Italia registra numeri elevatissimi".