A Casalbordino nuovi cartelli turistici nei luoghi di interesse del paese

Nuovi cartelli turistici sono stati installati nei giorni scorsi a Casalbordino in altrettanti luoghi di interesse del paese. Con foto e testi aggiornati, rappresentano una guida per chi vuole visitare Casalbordino cogliendone gli aspetti storico-architettonici. Il progetto era stato avviato nel corso della prima amministrazione Marinucci.

"Nel corso del precedente mandato l'assessore al Turismo Alessandra D'Aurizio e l'assessore alla Cultura Carla Zinni hanno lavorato di concerto con gli uffici interessati per far si che anche a Casalbordino fossero installati i cartelli turistici, per descrivere e valorizzare i nostri luoghi simbolo", spiega il primo cittadino.

"L'azione era prevista nell'ambito delle iniziative turistiche, approvate con delibera di Giunta n.34 del 25.03.2021. È stato un lavoro lungo, di circa un anno, non solo per individuare i monumenti e reperire le informazioni necessarie ma, soprattutto, per ottenere tutte le autorizzazioni all'installazione degli stessi - spiegano Alessandra D'Aurizio e Carla Zinni - Oltre ad aver curato personalmente i testi dei pannelli, abbiamo coinvolto alcuni giovani di Casalbordino, appassionati di fotografia, che ringraziamo per la collaborazione".

I pannelli già realizzati e installati, saranno implementati "inserendo in ognuno di essi il Qr-code con un collegamento alla pagina istituzionale del Comune. Vogliamo anche incrementare il numero di pannelli installati, dando visibilità ad altri luoghi della nostra città, per una migliore fruibilità del territorio".

Quello realizzato è stato "un lavoro appassionato per valorizzare la nostra Casalbordino, amarla e farla amare ai visitatori - sottolinea Alessandra D'Aurizio -. Nonostante il periodo emergenziale, limitativo per il settore turistico, la nostra amministrazione non si è fermata e ha continuato a rafforzare il sistema dell’accoglienza, realizzando servizi ed infrastrutture nuove per far crescere Casalbordino dal puntodi vista qualitativo".