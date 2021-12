Un albero di Natale dedicato ai "bambini angeli" del cimitero di San Salvo

Un cartello con l'immagine di un filo rosso che disegna un cuore e che riporta la dedica "Per i nostri bimbi che riposano nel cimitero". È questa l’iniziativa del Comune di San Salvo in memoria di tutti i bambini mai nati o scomparsi prematuramente. Omaggio che l'amministrazione ha posto al fianco dell'albero di Natale collocato all'interno del cimitero comunale.

"È un segno visibile che in questo Natale vogliamo consegnare a tutta la città – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – perché nessuno dimentichi i bambini mai nati o morti poco dopo essere venuti al mondo e che riposano nel nostro cimitero. È un modo – aggiunge il primo cittadino - per essere vicini alle famiglie che hanno vissuto la morte di un bambino in gravidanza o subito dopo il parto".

"Attraverso questo gesto – sottolinea l'assessore Giancarlo Lippis - prendiamo l'impegno di celebrare, già dal prossimo anno, la Giornata mondiale dei bambini mai nati, che cade il 15 ottobre, perché riteniamo attraverso questa ricorrenza di dover sensibilizzare la comunità sul sostegno da dare alle famiglie che vivono questa condizione di perdita di un figlio".