I piccoli presepi di Alfonso D’Ippolito impreziosiscono via San Rocco a Pollutri

Anche quest'anno a Pollutri è saltata la rappresentazione del presepe vivente. Il comitato promotore degli Amici del Presepe aveva lavorato con impegno per settimane alla preparazione dell'appuntamento previsto per il 26 dicembre e il 2 gennaio. Poi, le nuove normative anti-Covid del governo, entrate in vigore a Natale, hanno fermato la manifestazione.

Ci ha quindi pensato Alfonso D'Ippolito, a mantenere vivo lo spirito del presepe con un prezioso allestimento nella centrale via San Rocco.

L'orafo pollutrese ha posizionato nei pressi di finestre e abitazioni una miriade di presepi in miniatura. Si tratta di piccole opere d'arte, tutte realizzate a mano, che contibuiscono a rendere luminosa e accogliente la via in queste festività natalizie.