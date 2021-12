Il cordoglio per la prematura scomparsa di Loredana Ciccarone: "Perdiamo un’amica e una guida"

Si è spenta all'improvviso a Vasto, a soli 38 anni, Loredana Ciccarone.

La sua prematura scomparsa addolora i suoi familiari e i suoi amici a Vasto e anche la comunità di Guilmi, dove lavorava nel Centro Trasmondo.

"È una notizia che ci ha scosso l'anima - scrive l'amministrazione comunale di Guilmi -, una di quelle che non vorresti mai ricevere. La Comunità di Guilmi piange un'amica e, in particolare, il Centro Minori stranieri non accompagnati piange una sorella maggiore, una guida dal cuore d'oro.

Da parte nostra ci sentiamo solo di dirti un infinito grazie! La tua assenza segnerà un vuoto incolmabile tra i ragazzi e gli operatori del Centro e sappi, cara Loredana, che ci mancherai".

Anche l'istituto Spataro di Gissi, ha voluto ricordare Loredana Ciccarone. "La nostra Scuola perde una cara amica. Se n'è andata in punta di piedi, com'era suo stile, lasciando un vuoto incolmabile. Ricorderemo sempre la sua gentilezza, la dolcezza, la passione e la competenza per il suo lavoro e l'amore per i ragazzi, la costanza della collaborazione con la Scuola, a favore dell'inclusione, quella vera - scrivono dall'istituto che ha uno stretto legame con il Centro per minori -. Le più sentite condoglianze alla famiglia e un abbraccio di affetto e vicinanza ai ragazzi del Centro Trasmondo di Guilmi, agli operatori e a tutta la Comunità di Guilmi, con il suo Sindaco Carlo Racciatti.

Loredana, continueremo a prenderci cura, tutti insieme, dei tuoi ragazzi che da oggi ci saranno, se possibile, ancora più a cuore".