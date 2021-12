"Non c’è più Fiesta": ecco il primo singolo di Fernanda D’Ercole

"Tornerà quella libertà, di sognare di riabbracciare". Lo canta Fernanda D'Ercole nel suo nuovo brano Non c'è più Fiesta, singolo che anticipa l'uscita dell'album E adesso è così, in uscita a primavera.

Dopo una lunga carriera nel mondo della musica, come pianista e cantante, Fernanda D'Ercole ha deciso di fissare in un album la sua vena compositiva. E così ha scritto un intero album, arrangiato insieme al musicista Donato Santoianni, e finito di registrare nei giorni scorsi all'Only One Studio di Stefano De Libertis. A dare il titolo al disco è il brano E adesso è così, dedicato alla madre scomparsa. Una dolce dedica in musica che corre sul filo dei ricordi.

Come primo singolo di uscita Fernanda D'Ercole ha scelto un brano scritto esattamente un anno fa. "Era il 30 dicembre 2020, ero in casa pensando alla situazione vissuta da tutti noi, senza le tradizionali feste, con noi musicisti, normalmente impegnati nei concerti per l'ultimo dell'anno, fermi a casa. E quindi è venuto di getto questo testo, poi arrangiato insieme a Santoianni. Ho voluto che uscisse proprio in questi giorni come augurio di ritorno alla libertà".

In questo esordio discografico Fernanda D'Ercole può contare su dei mucisti di spessore, che hanno interpretato il brano con la loro grande esperienza. Ci sono Antonio Salvador Conte (percussioni), Marco Molino (percussioni), Graziano Carbone (batteria), Michele Campopiano (basso), Giuseppe D'Angelo (chitarre), Donato Santoianni (pianoforte ed hammond), Marco Salvatore (sassofono), Domenico Di Francesco (tromba) e Luca Riccione (trombone). E poi, ad impreziosire il brano ecco tre grandi jazzisti canadesi come Ron Di Lauro (tromba solista), Jean-Pierre Zanella (sassofono) e Cameron Mulligan (tromba).

Il videoclip, uscito oggi insieme al singolo, è stato diretto e girato da Pierluigi Patella.

