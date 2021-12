Magnacca: "Evitiamo raggruppamenti, cene e pranzetti che ci espongono al virus"

"Evitiamo grossi raggruppamenti e assembramenti, soprattutto cene e pranzetti, costituendo questi ultimi il momento in cui, togliendo la mascherina, il virus ha la libertà di colpirci e di danneggiare noi e chi amiamo". L'ennesimo appello alla prudenza la sFaeindaca di San Salvo, Tiziana Magnacca, lo affida alla pagina Facebook del Comune di San Salvo. Lo fa per mettere in guardia i sansalvesi circa "la gravità di quanto stia accadendo a livello nazionale con l'alta contagiosità del virus, in particolare con la variante Omicron, e la necessità di contenere atteggiamenti di assembramento anche nella nostra città oltre al rispettp del corretto uso della mascherina anche all'aperto".

"Mi hanno chiamato - racconta - anche diversi medici di base preoccupati per l’evolversi della situazione, oltre che i farmacisti che stanno adoperandosi sia per i tamponi che per i vaccini. Credo che la preoccupazione degli operatori della sanità della nostra città sia una preoccupazione fondata e che vada presa molto sul serio". Attualmente a San Salvo i positivi al Covid-19 sono 39.

"Non c'è bisogno di un divieto delle autorità per capire ciò che può nuocere alla nostra salute", fa notare la prima cittadina. "Per favore, stiamo attenti, vigili, prudenti e soprattutto responsabili per la nostra salute e per le persone a noi care. Siamo ancora liberi di spostarci senza restrizione, evitiamo si debba tornare indietro con tutte le limitazioni e i danni anche per la nostra economia".