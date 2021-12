Di Nella, oro e bronzo al BJJ Challenge: "Complimenti e in bocca al lupo per gli Europei"

Un oro e un bronzo per il sansalvese Alessandro Di Nella nella recente BJJ Challenge 2021 di Roma. L'atleta sansalvese è riuscito a imporsi in due categorie della competizione di brasilian jiu jitsu, arricchendo il suo palmares.

E, dopo la competizione nella capitale, arrivano anche i complimenti del sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca. "Alessandro Di Nella si conferma atleta di primissimo livello nazionale in quest’arte marziale dando grande onore a San Salvo. Un abbraccio a lui, facendogli un grosso in bocca al lupo in vista anche degli Europei IBJJF, che sono alle porte, e ai genitori Antonio e Antonietta".