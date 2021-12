Dalla Regione 100mila euro per Vignola e 90mila per via Vilignina

La Regione Abruzzo-Dipartimento Infrastrutture e Trasporti ha assegnato al Comune di Vasto due contributi straordinari: 100mila euro per riparare i danni causati dalle mareggiate del mese di dicembre in Località Vignola e 90mila euro per realizzare lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in Via Vilignina. A darne notizia è Manuele Marcovecchio, consigliere regionale del gruppo Valore è Abruzzo.

Per Vignola sono previsti interventi da 2 milioni di euro già finanziati per il 2022.

"Sono le prime significative risposte d’urgenza da parte della Regione Abruzzo nei confronti delle problematiche sollevate dai cittadini. Continuiamo a lavorare - aggiunge Marcovecchio - attraverso segnali tangibili che dimostrano con i fatti la vicinanza e l’attenzione dell’Amministrazione regionale verso i nostri territori".