Covid-19, a Vasto 122 attualmente positivi. Da inizio pandemia 2mila 300 contagi

Sono 122 a Vasto le persone attualmente positive al Covid-19. Dall'inizio della pandemia, i contagiati sono stati 2314, i guariti 2137 e i deceduti 55. Sono i dati del bollettino diramato stamattina dal Comune.

Intanto, da ieri è attiva la piattaforma per la prenotazione della terza dose della vaccinazione per coloro che hanno compiuto 16 anni. Questo l'indirizzo al quale si può prenotare inserendo il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria. "Possono prenotare la somministrazione sulla piattaforma - si legge in una nota della Regione Abruzzo - solo ed esclusivamente coloro che hanno compiuto 16 anni e ricevuto la seconda dose da almeno cinque mesi (dal 10 gennaio si potrà fare la terza dose anche dopo quattro mesi dalla seconda). Tutti gli over 12 fragili potranno invece richiedere la somministrazione della terza dose recandosi direttamente negli hub senza prenutazione ed esibendo le certificazioni sanitarie che attestano la condizione di fragilità. Sarà possibile procedere alla prenotazione anche contattando il numero verde 800.00.99.66, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, oppure utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul territorio regionale (pur senza essere clienti Poste, ma accedendo con la tessera sanitaria. Anche i 630 portalettere in servizio in Abruzzo, attraverso i palmari a loro disposizione, potranno prenotare la vaccinazione".