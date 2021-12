Ater, riaperto il bando per l’assegnazione di 5 alloggi in via De Gasperi a Vasto

Il Comune di Vasto ha disposto la riapertura dei termini del bando di concorso per la "concessione in locazione di cinque appartamenti a canone concordato in Via De Gasperi 55 a Vasto". Le superfici degli alloggi interessati dal bando, variano da un minimo di 56,99 ad un massimo di 72,85 metri quadrati.

I cittadini interessati potranno presentare domanda entro e non oltre le ore 13.00 del 31 gennaio 2022. Per la verifica di tutti requisiti è possibile consultare il bando e scaricare il modulo sul sito dell'Ater Lanciano.

"La riapertura dei termini del bando – dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l'assessora alle Politiche per l'edilizia residenziale pubblica, Paola Cianci - è un'opportunità per tutte quelle persone che vivono in condizioni familiari ed abitative problematiche. Si tratta di una palazzina di recente costruzione situata nel quartiere San Paolo, di quindici appartamenti, dieci dei quali sono stati già assegnati. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all'ufficio che si occupa di edilizia popolare".