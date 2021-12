San Salvo, auto a fuoco in via Ripalta

Auto in fiamme a San Salvo, in via Ripalta. Il veicolo, di proprietà di un uomo del posto, ha preso fuoco probabilmente a causa di un corto circuito.

A notare l'incendio del mezzo e dare l'allarme nelle prime ore del pomeriggio, è stato il proprietario che, mentre stava caricando della legna, si è accorto che l'auto stava andando a fuoco. Sul posto Vigili del fuoco e polizia locale.

In aggiornamento