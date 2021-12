Euroansa Abruzzo continua a crescere: il team manager Saverio Frascati spiega la mission aziendale

Con oltre 750 collaboratori e più di 250 agenzie distribuite su tutto il territorio nazionale, Euroansa S.p.a. è lʼunica società italiana di mediazione del credito certificata sia per la consulenza (ISO 22222I2005) che per lʼeducazione finanziaria (UNI 11402I2011). Innovazione, competenza e assistenza sono i valori che caratterizzano i consulenti Euroansa, sempre pronti ad offrire un servizio di alta qualità aiutando i clienti a compiere le scelte più adatte alle loro esigenze e bisogni finanziari.

Euroansa è presente in Abruzzo con 7 consulenti finanziari, 3 agenzie e un back office dedicato per il caricamento e la gestione delle pratiche. A guidare il team abruzzese è Saverio Frascati che, insieme ai consulenti Rosa Frascati, Marco Vadini, Francesca Pacchioli, Alessandro Muliello, Manuela Candelori, Pasquale Liscio e Antonella Basciano, da più di 20 anni segue il territorio gestendo migliaia di clienti, dando loro un parere immediato che gli permetta di capire le loro esigenze. "Con i nostri clienti – afferma Frascati - costruiamo un rapporto di fiducia e di rispetto, cerchiamo il più possibile di concentrarci sulla persona e assorbirne problematiche, desideri e aspettative come fossero nostri. Non ci limitiamo a gestire solo la pratica nel modo più professionale possibile, ma puntiamo ad essere il punto di riferimento per qualsiasi operazione finanziaria dell'intera famiglia".

Dal 2018, inoltre, Euroansa è partner ufficiale di immobiliare.it, il primo portale di compravendita di immobili in Italia, con una partecipazione del 25%. I consulenti di Euroansa sono specializzati nel prodotto mutuo acquisto prima casa al 100% con il Fondo di Garanzia Statale, sia per i soggetti giovani under 36 che per gli over 36, mutuo per acquisto all'asta, mutuo ristrutturazione, mutuo liquidità, mutuo surroga e mutuo consolidamento debiti. "Abbiamo a disposizione – sottolinea Saverio Frascati - oltre 30 istituti di credito in convenzione e, grazie a rapporti di fiducia e di rispetto consolidati nel tempo con questi istituti di credito, riusciamo sempre a trovare la soluzione giusta per ogni cliente. La nostra consulenza è fondamentale soprattutto per chi vuole acquistare una casa. L'acquisto di una casa – afferma - è una decisione molto importante, sia a livello economico che emotivo, soprattutto se si deve richiedere un mutuo. Il nostro compito è quello di assistere, consigliare ed informare gratuitamente il cliente con la massima trasparenza.

In fase di consulenza – spiega Frascati - effettuiamo un'analisi finanziaria mirata sia alla verifica del merito creditizio che al potenziale massimo di spesa. In questo modo riusciamo a informare il cliente sui vari aspetti da tenere in considerazione quando si deve acquistare casa con il mutuo, dando anche un parere immediato che gli permetta di capire se può ottenere un mutuo e qual è l'importo massimo. Il cliente che ottiene da noi una prefattibilità del mutuo in fase di consulenza, difficilmente avrà un parere negativo dalla banca. Questo ci permette di essere anche un punto di riferimento per le agenzie immobiliari e costruttori: chi ha rapporti di collaborazione con noi, lavora in modo sereno, chiude le trattative immobiliari in tempi rapidi perché ha un esito immediato sulla finanziabilità di un cliente".

Una consulenza a 360 gradi quella offerta da Euroansa, che garantisce sicurezza durante tutte le fasi della trattativa. "Il cliente che si affida a noi sarà affiancato durante tutta la trattativa dell'immobile con il venditore o agenzia immobiliare – dice Saverio Frascati - avrà in sostanza un consulente finanziario sempre al suo fianco che pagherà solo se avrà le chiavi di casa. La nostra soddisfazione più grande è vedere la felicità negli occhi delle persone che grazie al nostro supporto hanno potuto realizzare i loro sogni, soprattutto quello di poter acquistare una casa".

E nel 2022, la famiglia di Euroansa Abruzzo è pronta ad allargarsi: il nuovo anno porterà con sé l'apertura di una nuova agenzia a Vasto.

Contatti

Telefono: 0873.454125

Mail: info.sansalvo@euroansa.it

Sito: www.euroansa.it

Facebook: Euroansa Abruzzo